Экс-наставник «Барселоны» рассказал о сложном характере Месси

Экс-наставник каталонской «Барселоны» Кике Сетьен поделился впечатлениями о Лионеле Месси, передает El Pais.

«Месси сложно управлять. Кто я такой, чтобы изменить его? Они приняли его таким, какой он есть. Руководство не изменило его. Он заставляет вас видеть то, что ему нужно», — сказал Сетьен.

Месси играет за сине-гранатовых с 2003 года.



Ранее Месси ударил мячом в сторону арбитра и избежал удаления.