Валуев поздравил Гассиева с победой над Сефери

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Экс-боксер Николай Валуев поздравил россиянина Мурата Гассиева с победой над албанцем Нури Сефери.

Гассиев одолел соперника в первом раунде.

«Поздравляем Мурата Гассиева с возвращением. Возможно, самый быстрый нокаут в истории профессионального бокса России в супертяжелой весовой категории», — написал Валуев в Instagram.

Ранее Валуев поздравил украинского боксера Александра Усика с победой над британцем Дереком Чисорой.