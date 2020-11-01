Валуев поздравил Гассиева с победой над Сефери
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Экс-боксер Николай Валуев поздравил россиянина Мурата Гассиева с победой над албанцем Нури Сефери.
Гассиев одолел соперника в первом раунде.
«Поздравляем Мурата Гассиева с возвращением. Возможно, самый быстрый нокаут в истории профессионального бокса России в супертяжелой весовой категории», — написал Валуев в Instagram.
Ранее Валуев поздравил украинского боксера Александра Усика с победой над британцем Дереком Чисорой.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Поздравляем Мурата Гассиева с возвращением. Возможно самый быстрый нокаут в истории профессионального бокса России в супертяжелой весовой категории. В принципе в случае с Нури Сефери так и должно было быть, всё таки обстоятельства сложились так. А боксе или ты или тебя