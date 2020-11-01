Усик победил Чисору

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Украинский боксер Александр Усик победил британца Дерека Чисору в главном событии боксерского вечера на стадионе «Уэмбли Арена» в Лондоне.

Бой продлился 12 раундов. Победа Усику была присуждена единогласным решением судей (117-112, 115-113, 115-113).

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Победа над Чисорой позволила украинскому боксеру стать претендентом на титул WBO, которым обладает британец Энтони Джошуа.

Ранее сообщалось, что Гассиев одержал победу в дебютном бою в супертяжелом весе.