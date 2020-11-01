Усик победил Чисору
Карен Саркисян
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Украинский боксер Александр Усик победил британца Дерека Чисору в главном событии боксерского вечера на стадионе «Уэмбли Арена» в Лондоне.
Бой продлился 12 раундов. Победа Усику была присуждена единогласным решением судей (117-112, 115-113, 115-113).
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию боя.
Победа над Чисорой позволила украинскому боксеру стать претендентом на титул WBO, которым обладает британец Энтони Джошуа.
Ранее сообщалось, что Гассиев одержал победу в дебютном бою в супертяжелом весе.