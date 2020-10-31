Аршавин объяснил поражение «Спартака» отсутствием Тедеско на бровке
Вадим Балканов
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Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин объяснил поражение «Спартака» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Ростова». Его слова передает «Матч ТВ».
Эксперт отметил, что красно-белым не хватило эмоций наставника команды Доменико Тедеско, который был дисквалифицирован на эту игру из-за перебора желтых карточек.
«По кадрам в трансляции было видно, как немец сидит и грустно смотрит футбол. Как старенькая бабушка. Может быть из-за этого его подопечные провалили первый тайм», — сказал Аршавин.
Ранее сообщалось, что футболисты московского «Локомотива» Лопес Эдер и Мацей Рыбус пропустят матч с «Динамо»