Аршавин объяснил поражение «Спартака» отсутствием Тедеско на бровке

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин объяснил поражение «Спартака» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Ростова». Его слова передает «Матч ТВ».

Эксперт отметил, что красно-белым не хватило эмоций наставника команды Доменико Тедеско, который был дисквалифицирован на эту игру из-за перебора желтых карточек.

«По кадрам в трансляции было видно, как немец сидит и грустно смотрит футбол. Как старенькая бабушка. Может быть из-за этого его подопечные провалили первый тайм», — сказал Аршавин.

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