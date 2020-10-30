Футболист-эксгибиционист получил 18 месяцев тюрьмы

Полузащитник французского «Анжера» Фарид Эль-Мелали был признан виновным за совершенные в марте и апреле нынешнего года сексуальные правонарушения сообщает GFFN.

Хавбек трижды публично мастурбировал перед двумя женщинами, за что получил наказание в виде полутора лет лишения свободы условно, а также штрафа в размере €2 тыс.

Отмечается, что 23-летний игрок полностью признал вину и пройдет курс лечения у психиатра.

Ранее сообщалось, что три представителя тульского «Арсенала» сдали сомнительные тесты на коронавирус.