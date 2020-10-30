Девушка Зверева в очередной раз обратилась к теннисисту

Бывшая девушка немецкого теннисиста Александра Зверева Ольга Шарыпова на своей странице в Instagram в очередной раз обратилась к спортсмену.

Шарыпова пишет, что не хочет рассказывать все истории сразу и хочет разбить их на части, чтобы люди могли прочувствовать каждую.

«Если все, что я, как по мнению некоторых, говорю, — вранье, то почему я выбежала на улицу без обуви? Если это вранье, то почему есть фотографии, как мои вещи выкинуты из номера?» — написала она.

Напомним, что недавно Шарыпова заявила, что в августе 2019-го года Зверев душил ее подушкой и ударил головой об стену в одной из гостиниц Нью-Йорка.

Зверев все обвинения в домашнем насилии отрицает.

Ранее американская теннисистка дисквалифицирована на четыре года за допинг.