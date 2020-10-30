Ни один клуб РПЛ не победил в первых восьми матчах еврокубков этого сезона

Московский ЦСКА сыграл вничью с загребским «Динамо» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Таким образом, ни один клуб Российской премьер-лиги не смог победить в первых двух турах европейских кубков этого сезона, сообщает Sports.ru.

В первых двух турах группового этапа Лиги чемпионов петербургский «Зенит» потерпел два поражения — от бельгийского «Брюгге» (1:2) и от дортмундской «Боруссии» (0:2), московский «Локомотив» сыграл вничью с австрийским «Зальцбургом» (2:2) и проиграл мюнхенской «Баварии» (1:2), футбольный клуб «Краснодар» сыграл вничью с французским «Ренном» (1:1) и проиграл лондонскому «Челси» (0:4).

Напомним, что в первом туре группового этапа Лиги Европы ЦСКА сыграл вничью с австрийским «Вольфсбергом» (1:1).

В третьем туре Лиги чемпионов «Зенит» сыграет с итальянским «Лацио», «Локомотив» с мадридским «Атлетико» и «Краснодар» с испанской «Севильей».

ЦСКА в третьем туре Лиги Европы в гостях сыграет с голландским «Фейеноордом».

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