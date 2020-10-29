Депутат Лебедев раскритиковал Дзюбу за слабую игру
Вадим Балканов
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Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Игорь Лебедев раскритиковал нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу за слабую игру. Об этом сообщает Sport24.
По его мнению, 32-летний форвард на протяжении первого тайма с «Боруссией» медленно передвигался и не смог никак себя показать.
«Дзюба вообще пешком весь тайм ходил. Он привык, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) его трогают и ставят пенальти. А в Лиге чемпионов никто внимания не обращает — ну Дзюба и Дзюба. Очередная здоровая палка в чужой штрафной соперника», — сказал Лебедев.
Ранее сообщалось, что «Спартак» вошел в десятку самых молодых команд из топ-20 лиг Европы.