Депутат Лебедев раскритиковал Дзюбу за слабую игру

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Игорь Лебедев раскритиковал нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу за слабую игру. Об этом сообщает Sport24.

По его мнению, 32-летний форвард на протяжении первого тайма с «Боруссией» медленно передвигался и не смог никак себя показать.

«Дзюба вообще пешком весь тайм ходил. Он привык, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) его трогают и ставят пенальти. А в Лиге чемпионов никто внимания не обращает — ну Дзюба и Дзюба. Очередная здоровая палка в чужой штрафной соперника», — сказал Лебедев.

Ранее сообщалось, что «Спартак» вошел в десятку самых молодых команд из топ-20 лиг Европы.