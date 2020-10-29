Боец UFC Джонс ярко ответил поклонникам Хабиба

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джон Джонс опубликовал в Instagram пост, в котором ярко ответил поклонникам действующего обладателя чемпионского пояса в легком весе Хабиба Нурмагомедова, считающим его величайшим в истории.

«Мои первые четыре защиты состоялись аж 11 турниров назад. Это то, что я классифицирую как элиту, я почти уверен, что эти люди уже находятся в Зале славы.

Если новые случайные поклонники хотят считать кого-то, кого они не знали до Коннора Макгрегора, лучшим бойцом в истории, это круто. Но оставьте это более опытным фанатам», — написал Джонс.

Напомним, что после победы над Джастином Гэтжи Хабиб возглавил вневесовой рейтинг UFC.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов передал привет хейтерам.