«Зенит» уступил «Боруссии» в матче Лиги чемпионов
Андрей Черников
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Петербургский «Зенит» на выезде уступил дортмундской «Боруссии».
Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе победителей отличились Джейдон Санчо и Эрлинг Холанд.
Следующий матч в Лиге чемпионов подопечные Сергея Семака проведут 4 ноября против римского «Лацио».
В группе F сине-бело-голубые располагаются на четвертом месте, набрав ноль очков.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
Футбол. Лига чемпионов. Группа F. 2-й тур
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) — «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) — 2:0
Голы: 1:0 — Санчо, 78 (п); 2:0 — Холанд, 90.
Ранее «Краснодар» потерпел разгромное поражение от «Челси» в Лиге чемпионов.