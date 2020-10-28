В «Спартаке» рассказали о вспышке коронавируса в академии

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов высказался о случаях заболевания коронавирусом в академии.

Ранее сообщалось, что академия закрыта на две недели из-за вспышки заболевания.

«В командах 2003 и 2004 годов рождения академии «Спартака» получены два положительных теста на COVID-19. Игроки и контактная группа изолированы и отстранены от тренировок», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Представитель «Спартака» отметил, что академия не будет закрыта, а футболисты других возрастов будут заниматься в обычном режиме.