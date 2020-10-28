Некоторые игроки «Краснодара» не преклонили колено перед матчем с «Челси»
Антон Борисов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Некоторые игроки «Краснодара» отказались вставать на одно колено перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов против лондонского «Челси».
Акцией с преклонением колена спортсмены пытаются обратить внимание на проблемы с расовой дискриминацией.
Встреча между командами проходит в Краснодаре. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее «Краснодар» и «Челси» объявили составы на матч Лиги чемпионов.