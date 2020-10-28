РФС признал ошибки арбитра в матче «Краснодар» — «Спартак»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибки главного арбитра матча 12-го тура чемпионата страны между «Краснодаром» и московским «Спартаком» Владимира Безбородова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. После матча генеральный директор «быков» Владимир Хашиг раскритиковал работу судей. Функционер назвал судейство Безбородова и ассистента на Системе видеопомощи арбитрам (VAR) Кирилла Левникова предвзятым из-за засчитанного гола форварда красно-белых Эсекьеля Понсе.

Большинством голосов ЭСК РФС признала, что главный арбитр должен был зафиксировать фол со стороны Понсе и отменить взятие ворот. Также Безбородов ошибся, когда преждевременно дал свисток об остановке игры после фола на защитнике «Спартака» Самуэле Жиго.

Отмечается, что Левников в первом эпизоде должен был подсказать главному судье об ошибке, а во втором случае он не мог вмешаться в ситуацию.

Ранее сообщалось, что арбитры матча «Краснодар» — «Спартак» отстранены от работы.