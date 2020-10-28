Роналду раскритиковал ПЦР-тесты на коронавирус

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду резко высказался о ПЦР-тесте на коронавирус.

27 октября стало известно, что очередной тест португальца на заболевание дал положительный результат, из-за чего он не сможет принять участие в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».

«Чувствую себя хорошо и здоровым. «Ювентус» вперед! ПЦР — это полная ерунда», — написал Роналду в Instagram.

Встреча между «Ювентусом» и «Барселоной» пройдет 28 октября в Турине. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 23.00 мск.