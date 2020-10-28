Геркус оценил игру «Локомотива» в поединке против «Баварии»
Андрей Черников
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Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус оценил игру красно-зеленых в матче Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».
Напомним, «железнодорожники» уступили со счетом 1:2.
«Локомотив сыграл отлично, мои поздравления. Очень рад за ребят, в особенности за Антона Миранчука. Классно сыграли, молодцы. В этой ситуации это лучший из возможных вариантов», — написал Геркус в Telegram.
Ранее Тина Канделаки похвалила «Локомотив» за игру с «Баварией».