Фергюсон не согласен с первым местом Хабиба в рейтинге UFC

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Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон не согласен с первым местом россиянина Хабиба Нурмагомедова в рейтинге организации вне зависимости от веса.

Напомним, экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс также выразил несогласие с данным решением.

«Джон Джонс — звание принадлежит ему», — написал Фергюсон в Twitter.

24 октября Хабиб одолел Джастина Гэтжи, применив удушающий прием «треугольник». После поединка россиянин объявил о завершении карьеры.

Ранее Фергюсон назвал Хабиба тупицей.