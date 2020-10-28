Фергюсон не согласен с первым местом Хабиба в рейтинге UFC
Андрей Черников
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Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон не согласен с первым местом россиянина Хабиба Нурмагомедова в рейтинге организации вне зависимости от веса.
Напомним, экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс также выразил несогласие с данным решением.
«Джон Джонс — звание принадлежит ему», — написал Фергюсон в Twitter.
24 октября Хабиб одолел Джастина Гэтжи, применив удушающий прием «треугольник». После поединка россиянин объявил о завершении карьеры.
Ранее Фергюсон назвал Хабиба тупицей.