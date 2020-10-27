«Аталанта» без Миранчука сыграла вничью с «Аяксом» в Лиге чемпионов
Карен Саркисян
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Итальянская «Аталанта» сыграла вничью с нидерландским «Аяксом» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Футболист сборной России Алексей Миранчук остался на скамейке запасных.
Встреча, прошедшая в Бергамо, завершилась со счетом 2:2.
В следующем туре «Аякс» на выезде встретится с «Мидтьюлланном», а «Аталанта» примет «Ливерпуль».
Футбол. Лига чемпионов. Группа D. 2-й тур
«Аталанта» (Бергамо, Италия) — «Аякс» (Амстердам, Нидерланды) — 2:2.
Голы: 0:1 — Тадич (пенальти), 30; 0:2 — Траоре, 38; 1:2 — Сапата, 54; 2:2 — Сапата, 60.
Ранее «Локомотив» проиграл «Баварии» в матче Лиги чемпионов.