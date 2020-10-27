Тест Роналду на коронавирус вновь дал положительный результат

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Тест португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду на коронавирусную инфекцию дал положительный результат, сообщает Football Italia в Twitter.

Форвард не сможет сыграть против «Барселоны» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча между «Ювентусом» и «Барселоной» пройдет 28 октября в Турине. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 23.00 мск.

Ранее министр спорта Италии сообщил, что Роналду нарушил карантин.