«Локомотив» и «Бавария» объявили составы на матч Лиги чемпионов
Василий Учаев
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Московский «Локомотив» и мюнхенская «Бавария» определились с составами на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Стартовый состав «Локомотива»: Гильерме, Чорлука, Рыбусь, Магкеев, Живоглядов, Миранчук, Игнатьев, Мурило, Крыховяк, Смолов, Зе Луиш.
Стартовый состав «Баварии»: Нойер, Зюле, Павар, Алаба, Киммих, Горецка, Толиссо, Эрнандес, Коман, Мюллер, Левандовски.
Встреча между «Локомотивом» и «Баварией» пройдет в Москве на «РЖД Арене». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 20.55 мск.
Ранее сообщалось, что «Ростов» поддержал «Локомотив» перед матчем Лиги чемпионов с «Баварией».