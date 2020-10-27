Матч Лиги Европы ЦСКА — «Динамо Загреб» обслужит бригада судей из Румынии
Карен Саркисян
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Матч московского ЦСКА с загребским »Динамо» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы обслужит румынская бригада судей, сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Главным судьей встречи — Раду Петреску. Помощники — Раду Гынгуляк и Мирча Григорю. Четвертый судья — Марцел Бирсан.
Напомним, что игра состоится 29-го октября. Начало – в 20:55 мск.