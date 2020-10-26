Щербакова рассказала о главной мечте на сезон

Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании Анна Щербакова рассказала о своих ожиданиях от сезона, который проходит в период пандемии коронавируса, передает ТАСС.

По словам фигуристки, она не знает, чего ожидать и надеется, что будут главные старты, в особенности - чемпионат мира. Щербакова отмечает, что главная мечта на сезон — чтобы чемпионат мира состоялся.

«Я со своей стороны сделаю максимум, чтобы на совершенствоваться и хорошо выступить чемпионате России. А также, чтобы после прокатов всегда быть довольной. А то мне совсем не понравилось ощущение после короткой программы в интервью, когда приходилось после плохого проката что-то рассказывать», — сказала она.

Напомним, что чемпионат мира должен пройти в 2021-м году в Стокгольме.

Анна Щербакова является двукратной чемпионкой России.

Ранее сообщалось, что Валиева не сможет выступить на этапе Гран-при в Москве.