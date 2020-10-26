Хореограф группы тренера Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз сообщил, что 14-летняя фигуристка Камила Валиева не сможет выступить на этапе Гран-при в Москве из-за возрастных ограничений, передает ТАСС.

По словам хореографа, Валиева еще не полностью перешла во взрослое катание. Грейхенгауз отмечает, что фигуристка продолжает работать над программами, чтобы не допустить осечек, как на этапе Кубка России в Москве.

«Тьфу-тьфу-тьфу, нам нравится сейчас, как она катает, тренируется каждый день. Но говорить, что мы это вставим в программы, пока рано. Но в этом сезоне это сделать необходимо», — сказал он.

Камила Валиева является чемпионкой мира среди юниоров, победительницей финала Гран-при по фигурному катанию среди юниорок и победительницей первенства России среди юниоров.

Ранее Глейхенгауз объяснил ошибки Щербаковой и Усачевой.