Туктамышева выступала на Кубке России с травмой плеча

Фигуристка Елизавета Туктамышева выступала на третьем этапе Кубка России с травмой плеча, сообщает ТАСС.

Об этом проинформировал тренер спортсменки Алексей Мишин. При этом он отметил, что фигуристка входит в форму постепенно. Для Туктамышевой этот старт стал первым в сезоне.

«У нее «выскочило» плечо, но потихонечку она входит в форму, прибавляет. Сейчас ее стали хвалить уже и за вращения, а если говорить о ее коренном и ключевом прыжке — тройном акселе, то он блестящий. И сегодня был таким», — заявил Мишин.

Туктамышева стала третьей, уступив ученицам Этери Тутберидзе Анне Щербаковой и Дарье Усачевой. При этом короткую программу ученица Мишина выполнила чисто, а в произвольной допустила ряд грубых ошибок.

Ранее сообщалось, что Туктамышева поделилась планами на четверной прыжок.