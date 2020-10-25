«Краснодар» жестко раскритиковал судейство в матче со «Спартаком»

«Краснодар» жестко раскритиковал работу судейской бригады в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком» (1:3), передает официальный сайт «быков».

С заявлением по поводу судейства выступил гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг. Главным арбитром на этой встрече был Владислав Безбородов, а за систему видеопомощи рефери отвечал Кирилл Левников.

«Красиво» сделали «ребята» Безбородов и Левников. Хочется заметить «Спартаку», что победу в этом матче им принесли предвзятое судейство Безбородова в поле и работа VAR Левникова. Это они своими решениями обеспечили победу «Спартака» в прошедшем матче», — отмечено в заявлении.

По мнению краснодарской команды, эпизоды с забитым первым голом «Спартака» (автор — Эсекель Понсе) и отмененный гол «Краснодара» — равнозначны, поэтому является предвзятым решением отменить один, но засчитать другой.

Ранее сообщалось, что защитник «Краснодара» Петров выбыл до конца года.