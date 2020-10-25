Фанаты ЦСКА резко раскритиковали клуб за поздравление Хабиба

Болельщики московского ЦСКА жестко раскритиковали команду за поздравление российского бойца, чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

На турнире UFC 254 Нурмагомедов во втором раунде одолел американского бойца Джастина Гэтжи и в третий раз защитил титул. После поединка россиянин объявил о завершении карьеры. Столичный клуб в своем Instagram поздравил спортсмена с победой.

Однако некоторые поклонники остались недовольны этим постом в социальной сети. Некоторые подписчики отмечали, что Нурмагомедов не имеет никакого отношения к клубу, присутствовал на матчах, на которых болел против ЦСКА. Пост-поздравление назвали даже «зашкваром».

Ранее сообщалось, что ЦСКА поздравил Хабиба с защитой титула.