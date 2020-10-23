Гэтжи заявил, что готов умереть в бою с Хабибом

Американский боец Джастин Гэтжи заявил, что не станет сдаваться в бою с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянином Хабибом Нурмагомедовым, если тому удастся применить удушающий прием, сообщает ТАСС.

По словам Гэтжи, уснуть не страшно.

«Если мне будет суждено умереть, пусть так и будет. Я готов», — сказал он.

Напомним, что 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится UFC 254. Главным событием турнира станет бой Нурмагомедов — Гэтжи.

Ранее Хабиб и Гэтжи провели дуэль взглядов на взвешивании.