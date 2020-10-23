Лучший бомбардир РПЛ выбыл из-за травмы на два месяца

Футболист «Сочи» и сборной Эквадора Кристиан Нобоа выбыл из-за травмы на два месяца, сообщает EXTRA.

35-летний эквадорец в матче 11-го тура Российской премьер-лиги с петербургским «Зенитом» (1:3) получил разрыв задней поверхности бедра правой ноги.

«Я не могу поверить в это. Проводил лучший сезон в карьере, все шло как по маслу, и тут травма. Сначала подумал, что все обойдется, но сейчас уже знаю о диагнозе», — сказал футболист в интервью эквадорскому изданию.

Напомним, что Нобоа возглавляет список бомбардиров РПЛ. На счету футболиста семь мячей в 11 матчах.

24 октября в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» встретится с московским «Динамо». Начало матча — в 14.00 мск.

Ранее «Динамо» посвятило новый комплект игровой формы Яшину.