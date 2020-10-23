Матч РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» пройдет в Москве

Матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Ростовом» пройдет в Москве, передает «Чемпионат.com»..

»«Спартак» проинформировал лигу, что матч с «Ростовом» состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена», — сообщила пресс-служба лиги.

Ранее в СМИ появилась новость, что клубы договорились об обмене кругами и матч «Спартак» — «Ростов» пройдет в Ростове-на-Дону.

Напомним, что после 11-и туров РПЛ «Спартак» идет на втором месте в турнирной таблице. В активе красно-белых 24 очка. «Ростов» с 20-ю очками расположился на 5-й строчке.

Ранее капитан «Спартака» обратился к Хабибу.