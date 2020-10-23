Хабиб рассказал о намерении стать строгим отцом

Российский боец абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о намерении стать строгим отцом. Об этом сообщает UFC Russia.

По его мнению, будущего ребенка предстоит воспитывать в жестких рамках из-за того, что с его возможностями детей ограничить в чем-то будет сложно.

«Пока я не осознал, какой я отец, потому что все трое моих детей еще маленькие. Но я хотел бы стать строгим отцом. как правило, когда родители строгие, то результат лучше. Нельзя их баловать.

Мой отец по-другому смотрел на вещи, я хочу мыслить, как он», — сказал Хабиб.

Ранее Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, когда он уйдет из спорта.