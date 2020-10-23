ЦСКА в последних семи играх Лиги Европы добился всего одной победы

Московский ЦСКА сыграл вничью с австрийским «Вольфсбергом» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы сезона-2020/21 со счетом 1:1.

В последних семи играх второго по значимости клубного европейского футбольного турнира армейский клуб добился всего одной победы.

В прошлом розыгрыше турнира подопечные Виктора Гончаренко смогли в гостях обыграть «Эспаньол», дважды сыграть вничью (с «Лудогорцем» и «Ференцварошем»), а также трижды уступили.

Напомним, что «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили поделился эмоциями после ничьи с «Вольфсбергом».