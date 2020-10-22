В «Локомотиве» оценили итоги игры против «Зальцбурга»

Председатель совета директоров столичного «Локомотива» Анатолий Мещеряков оценили итоги игры первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зальцбурга». Об этом сообщает «СЭ».

«Первая игра — начали с набранных очков, будем работать дальше. Других комментариев у меня нет», — сказал функционер.

Напомним, что игра в Австрии завершилась результативной ничьей — 2:2.

Ранее сообщалось, что из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) только петербургский «Зенит» не смог набрать очков в Лиге чемпионов.