В «Локомотиве» оценили итоги игры против «Зальцбурга»
Вадим Балканов
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Председатель совета директоров столичного «Локомотива» Анатолий Мещеряков оценили итоги игры первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зальцбурга». Об этом сообщает «СЭ».
«Первая игра — начали с набранных очков, будем работать дальше. Других комментариев у меня нет», — сказал функционер.
Напомним, что игра в Австрии завершилась результативной ничьей — 2:2.
Ранее сообщалось, что из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) только петербургский «Зенит» не смог набрать очков в Лиге чемпионов.