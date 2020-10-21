«Локомотив» посвятил «Зальцбургу» ироничный пост после ничьей в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» посвятил футбольному клубу «Зальцбург» ироничный пост в Twitter после ничьей в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в Зальцбурге, завершилась со счетом 2:2.

«Боевая ничья в Зальцбурге – 2:2! Пассажиры, верно?» — говорится в сообщении.

Напомним, перед матчем на официальном сайте австрийского клуба вышел материал, в котором «Локомотив» был назван «пассажиром, а не кондуктором».

Во втором туре «Локомотив» примет в Москве мюнхенскую «Баварию». «Зальцбург» сыграет в Мадриде с «Атлетико».

Ранее «Локомотив» сыграл вничью с «Зальцбургом» в матче Лиги чемпионов.