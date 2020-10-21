«Локомотив» посвятил «Зальцбургу» ироничный пост после ничьей в Лиге чемпионов
Карен Саркисян
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Московский «Локомотив» посвятил футбольному клубу «Зальцбург» ироничный пост в Twitter после ничьей в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая в Зальцбурге, завершилась со счетом 2:2.
«Боевая ничья в Зальцбурге – 2:2! Пассажиры, верно?» — говорится в сообщении.
Напомним, перед матчем на официальном сайте австрийского клуба вышел материал, в котором «Локомотив» был назван «пассажиром, а не кондуктором».
Во втором туре «Локомотив» примет в Москве мюнхенскую «Баварию». «Зальцбург» сыграет в Мадриде с «Атлетико».
Ранее «Локомотив» сыграл вничью с «Зальцбургом» в матче Лиги чемпионов.
Боевая ничья в Зальцбурге – 2️⃣:2️⃣!— «Локомотив» (@fclokomotiv) October 21, 2020
Passengers, right? �� @RedBullSalzburg #UCL | #ЗальцбургЛоко pic.twitter.com/etAfdy655X