Нурмагомедов сказал, что схватит Гэтжи и будет давить всю ночь

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов выступил на пресс-конференции перед поединком с американским бойцом Джастином Гэтжи.

Нурмагомедов отметил разницу между дагестанской борьбой и американской. Россиянин считает, что Гэтжи был хорошим чемпионом в других организациях, но если он схватит американца, то уже не отпустит.

«Если я схвачу Гэтжи, то уже не отпущу и буду готов давить всю ночь. Я готовлюсь очень усердно и собираюсь бросить его 100 раз», — сказал он.

Напомним, что бой Нурмагомедова и Гейджи состоится 24-го октября в рамках UFC 254. Турнир пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Ранее Нурмагомедов высказался о возможном рекорде 30-0.