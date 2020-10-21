Нурмагомедов высказался о возможном рекорде 30-0

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов выступил на пресс-конференции перед поединком с американским бойцом Джастином Гэтжи.

Нурмагомедов сказал, что сложно гонять вес, когда на бойца оказывается большое давление. Также он отметил, что драться без зрителей — это странно.

«Хочу ли я сделать свой рекорд 30-0? Не люблю вопросы о будущем. Сейчас я думаю только о Гэтжи. Это все вопросы к другому парню — к Дане Уайту», — добавил россиянин.

Напомним, что бой Нурмагомедова и Гэтжи состоится 24-го октября в рамках UFC 254. Турнир пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Ранее американcкий боец пожаловался на оскорбления от русских и дагестанцев.