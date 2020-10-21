«Локомотив» сыграл вничью с «Зальцбургом» в матче Лиги чемпионов
Карен Саркисян
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Московский «Локомотив» сыграл вничью с «Зальцбургом» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая в Зальцбурге, завершилась со счетом 2:2.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Во втором туре «Локомотив» примет в Москве мюнхенскую «Баварию». «Зальцбург» сыграет в Мадриде с «Атлетико».
Футбол. Лига чемпионов. Группа A. 1-й тур.
«Зальцбург» (Зальцбург, Австрия) — «Локомотив» (Москва, Россия) — 2:2.
Голы: 0:1 — Эдер, 19; 1:1 — Собослаи, 45; 2:1 — Юнузович, 50; 2:2 — Лисакович, 75.
Ранее стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч группового этапа Лиги чемпионов.