Известен стартовый состав «Локомотива» на матч группового этапа Лиги чемпионов
Карен Саркисян
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«Зальцбург» и «Локомотив» определились со стартовыми составами на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Стартовый состав «Зальцбурга»: Станкович, Вальчи, Койта, Собослои, Рамальо, Юнузович, Ульмер, Камара, Дака, Вебер, Мвепу.
Стартовый состав «Локомотива»: Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Мурило, Рыбусь, Куликов, Жемалетдинов, Крыховяк, Миранчук, Смолов, Эдер.
Встреча пройдет в Зальцбурге. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19.50 мск.
Ранее «Реал» и «Шахтер» определились со стартовыми составами на матч Лиги чемпионов.