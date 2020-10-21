Известен стартовый состав «Локомотива» на матч группового этапа Лиги чемпионов

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«Зальцбург» и «Локомотив» определились со стартовыми составами на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Стартовый состав «Зальцбурга»: Станкович, Вальчи, Койта, Собослои, Рамальо, Юнузович, Ульмер, Камара, Дака, Вебер, Мвепу.

Стартовый состав «Локомотива»: Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Мурило, Рыбусь, Куликов, Жемалетдинов, Крыховяк, Миранчук, Смолов, Эдер.

Встреча пройдет в Зальцбурге. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19.50 мск.

Ранее «Реал» и «Шахтер» определились со стартовыми составами на матч Лиги чемпионов.