Гэтжи назвал главную ошибку Хабиба

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джастин Гэтжи назвал главную ошибку чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Многие ребята говорят, что они непогрешимые, что непобедимы. Он верит, что непобедим. Это одна из крупнейших ошибок, которые только можно совершить в спорте», — приводятся слова американца на странице ESPN MMA в Instagram.

Поединок между Нурмагомедовым и Гэтжи пройдет 24 октября на турнире UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Россиянин провел в профессиональной карьере 28 поединков и одержал 28 побед. В активе американца 22 победы и два поражения.

Ранее Нурмагомедов рассказал о тактике на бой против Гэтжи.