«Краснодар» сыграл вничью с «Ренном» в матче Лиги чемпионов
Василий Учаев
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«Краснодар» сыграл вничью с «Ренном» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая в Ренне, завершилась со счетом 1:1. На 56-й минуте с 11-метровой отличился форвард хозяев Серу Гирасси. Спустя три минуты Кристиан Рамирес отправил мяч в сетку ворот соперника после удара из-за пределов штрафной.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Во втором туре «Краснодар» примет лондонский «Челси», а «Ренн» на выезде сыграет с «Севильей».
Ранее «Ренн» и «Краснодар» объявили составы на матч Лиги чемпионов.
Футбол. Лига чемпионов. Группа E. 1-й тур
«Ренн» (Ренн, Франция) — «Краснодар» (Краснодар, Россия) — 1:1
Голы: 1:0 — Гирасси, 56 (пенальти); 1:1 — Рамирес, 59.