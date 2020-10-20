«Краснодар» сыграл вничью с «Ренном» в матче Лиги чемпионов

«Краснодар» сыграл вничью с «Ренном» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в Ренне, завершилась со счетом 1:1. На 56-й минуте с 11-метровой отличился форвард хозяев Серу Гирасси. Спустя три минуты Кристиан Рамирес отправил мяч в сетку ворот соперника после удара из-за пределов штрафной.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Во втором туре «Краснодар» примет лондонский «Челси», а «Ренн» на выезде сыграет с «Севильей».

Ранее «Ренн» и «Краснодар» объявили составы на матч Лиги чемпионов.

Футбол. Лига чемпионов. Группа E. 1-й тур

«Ренн» (Ренн, Франция) — «Краснодар» (Краснодар, Россия) — 1:1

Голы: 1:0 — Гирасси, 56 (пенальти); 1:1 — Рамирес, 59.