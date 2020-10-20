«Ренн» и «Краснодар» объявили составы на матч Лиги чемпионов

Прослушать новость
Остановить прослушивание

«Ренн» и «Краснодар» определились со стартовыми составами на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Стартовый состав «Ренна»: Гомис, Траоре, Да Силва, Агерд, Далберт, Н'Зонзи, Бурижо, Камавинга, дель Кастильо, Террье, Гирасси.

Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов, Чернов, Сорокин, Кайо, Петров, Вильена, Уткин, Оллсон, Рамирес, Смольников, Берг.

Встреча пройдет в Ренне. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 22.00 мск.

Ранее сообщалось, что два футболиста «Краснодара» не сыграют в матче Лиги чемпионов из-за COVID-19.