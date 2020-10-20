«Ренн» и «Краснодар» объявили составы на матч Лиги чемпионов
Василий Учаев
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«Ренн» и «Краснодар» определились со стартовыми составами на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Стартовый состав «Ренна»: Гомис, Траоре, Да Силва, Агерд, Далберт, Н'Зонзи, Бурижо, Камавинга, дель Кастильо, Террье, Гирасси.
Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов, Чернов, Сорокин, Кайо, Петров, Вильена, Уткин, Оллсон, Рамирес, Смольников, Берг.
Встреча пройдет в Ренне. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 22.00 мск.
Ранее сообщалось, что два футболиста «Краснодара» не сыграют в матче Лиги чемпионов из-за COVID-19.