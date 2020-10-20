«Зенит» и «Брюгге» объявили составы на матч Лиги чемпионов

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Петербургский «Зенит» и «Брюгге» определились со стартовыми составами на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Круговой, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Кузяев, Дриусси, Азмун, Дзюба.

Стартовый состав «Брюгге»: Хорват, Мата, Мехеле, Рикка, Соболь, Ритс, Вормер, Ванакен, де Кетеларе, Диатта, Деннис.

Встреча между «Зенитом» и «Брюгге» пройдет в Санкт-Петербурге. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19.55 мск.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак пожелал выздоровления игрокам «Брюгге», которые заразились коронавирусом.