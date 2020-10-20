Тренер Нурмагомедова поделился ожиданиями от боя с Гэтжи

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, поделился ожиданиями от предстоящего поединка с американским бойцом Джастином Гэтжи, передает MMAjunkie. По словам Мандеса, когда вы сражаетесь с Нурмагомедовым, все совершенно по-другому. Тренер считает, что если российский боец не сможет сбить Гэтжи, будет тяжело.

«Если мы не сможем его сбить, будем драться. Если мы его уберем, не будет большой проблемы, потому что он не работает на земле.

Джастин говорит, что его сложно одолеть, так что давайте посмотрим, что случится. Не думаю, что это будет так сложно, как ему кажется, но вполне возможно, что Хабибу будет непросто победить», — сказал Мендес.

Напомним, что поединок Нурмагомедов — Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее бывший чемпион UFC рассказал, что Нурмагомедов не хочет реванша с Макгрегором.