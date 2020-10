Макгрегор считает, что выиграл три раунда из четырех в бою с Нурмагомедовым

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор в Twitter выразил мнение, что три раунда из четырех в поединке с российский бойцом Хабибом Нурмагомедовым, он выиграл. Напомним, что Нурмагомедов победил благодаря успешному болевому приему в четвертом раунде.

«Первый раунд — мой. Я пробил его 3:1. Он держался. Второй раунд его, но я приземлился коленями. Ни царапины в конце раунда у меня не было. Я выиграл третий раунд и выигрывал четвертый до того момента, как бой остановился», — написал Макгрегор.

После этого поражения ирландский боец неоднократно заявлял, что хочет реванша. Однако россиянин не видит для себя в этом поединке спортивнгого интереса.

Первый бой Нурмагомедов — Макгрегор закончился скандалом. После поединка Хабиб выпрыгнул из клетки, чтобы отомстить оскорблявшим его представителям команды соперника, а представители его принялись атаковать Конора.

Ранее рэпер Гуф выразил уверенность в победе Хабиба и Гэтжи.

On the mula! Round 1's mine. Out struck 3-1. Elbow,knees,clatters! He held on. 2s his but I land multiple knees. One from standing after the overhand, and one from bottom into the eye socket at kimura attempt. Not a scratch end of round also. I won round 3, and 4 until the trip. https://t.co/0B6T7CbHJO