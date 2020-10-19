Общая стоимость футболистов «Спартака» преодолела отметку в €100 млн
Андрей Черников
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Общая стоимость футболистов московского «Спартака» преодолела отметку в €100 млн, передает Transfermarkt.
Самым дорогим составом в Российской премьер-лиге (РПЛ) обладает петербургский «Зенит» (€180,3 млн). На второй строчке расположился столичный ЦСКА (€138,2 млн). Замыкает тройку лидеров «Краснодар» (€115,65 млн). Красно-белые занимают четвертое место (€ 106,45 млн).
В турнирной таблице РПЛ лидируют подопечные Сергея Семака, набрав 24 очка.
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