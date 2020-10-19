Малком и Дуглас Сантос не сыграют в первом матче «Зенита» в Лиге чемпионов

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге» рассказал о кадровой ситуации в команде, сообщает Sport24. По словам Семака, предстоящую игру пропустит бразильский нападающий сине-бело-голубых Малком, который не тренируется в общей группе. А также Дуглас Сантон, который дисквалифицирован.

«Остальные готовятся. Есть еще небольшие проблемы. Но они решаемы.

Время идет на часы, а не на дни. Меньше двух суток прошло с нашего последнего матча. Мониторим состояние игроков. Завтра будем решать, кто выйдет на поле», — сказал тренер.

Напомним, что первый матч группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» проведет в Санкт-Петербурге. Встреча с «Брюгге» состоится 20 октября.

Ранее сообщалось, что болельщикам «Химок» оформят возврат на абонементы.