Болельщикам «Химок» оформят возврат на абонементы

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал запрет проведения массовых и спортивных мероприятий в Московской области с 21 октября, передает Sport24. Очередные ограничения вводятся в связи с эпидемиологической ситуацией в Подмосковье.

«Со среды на домашних матчах «Химок» зрителей не будет. На «Зенит» билеты даже не поступали в продажу. А на абонементы, которые покупались в начале сезона, можно будет оформить возврат», — сказал Терюшков.

Ранее сообщалось, что матчи «Химок» в РПЛ будут проходить без болельщиков.