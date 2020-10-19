Суд по разводу Телегина и Пелагеи перенесли из-за коронавируса

Адвокат хоккеиста московского ЦСКА Ивана Телегина Ирина Петрова заявила о переносе Никулинским судом Москвы очередного заседания по делу о бракоразводном процессе между певицей Пелагеей и спортсменом, передает РИА «Новости». По словам адвоката, причиной переноса является наличие заболевания у представителей обеих сторон.

«Мы заявляли ходатайство о переносе в связи с выявлением коронавирусной инфекции. И уже сегодня узнали, что представители второй стороны также болеют. Теперь есть подозрения, что заразились все вместе как раз на предыдущем заседании», — заявила Петрова.

Напомним, что 25-го сентября судьей Юлией Галяниной были рассмотрены документы, подтверждающие позиции супругов, в том числе банковские выписки со счетов за определенный период.

Хоккеист сборной России и певица поженились летом 2016 года. О расставании пара объявила в конце прошлого года. У Телегина и Пелагеи есть дочь.

Ранее сообщалось, что хоккейному «Барысу» и баскетбольной «Астане» разрешен выезд за границу.