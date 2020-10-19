Глава UFC выложил промо-ролик боя Нурмагомедов — Гэтжи

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт выложил на своей странице в Instagram промо-ролик предстоящего боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи.

В ролике ведется рассказ о пути двух бойцов к титульному поединку за пояс чемпиона UFC в легком весе.

32-летний Нурмагомедов за свою карьеру провел 28 боев в смешанных единоборствах и одержал 28 побед. У 31-летнего Гэтжи 24 боя, 22 победы и два поражения.

Напомним, что 24 октября состоится турнир UFC 254. Главным событием турнира будет бой Нурмагомедов — Гэтжи.

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