Тренер рассказал о необычном тренировочном лагере Хабиба

Тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал о тренировках спортсмена в стойке перед поединком против американца Джастина Гэтжи, передает «Спорт-Экспресс».

«Хабиб никогда не работал над ударной техникой столько, сколько он работает сейчас, в этом лагере. Скажу вам честно, в предыдущих лагерях мы работали с Хабибом над ударкой в общей сложности два часа в неделю», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

Специалист отметил, что в текущем лагере россиянин иногда работает над ударной техникой по три дня кряду.

«У нас будут новинки, мы очень активно работаем над киками», — добавил тренер.

Поединок между бойцами за титул чемпиона в легком весе пройдет 24 октября на турнире UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Россиянин провел в профессиональной карьере 28 поединков и одержал 28 побед. В активе американца 22 победы и два поражения.

Ранее Мендес рассказал о весосгонке Нурмагомедова.