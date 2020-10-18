У защитника ЦСКА Карпова выявлены черепно-мозговая травма и перелом костей носа

Футболист московского ЦСКА Вадим Карпов прошел обследование в больнице после полученной травмы в первом тайме матча 11-го тура РПЛ с «Динамо» (3:1), сообщает официальный сайт армейского клуба.

У 18-летнего защитника диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа. Сроки восстановления игрока неизвестны.

Напомним, что на 16-й минуте матча ЦСКА — «Динамо» полузащитник бело-голубых Вячеслав Грулев в борьбе в воздухе ударил Карпова в лицо рукой. У защитника красно-синих пошла кровь из носа, и он был заменен. Главный арбитр встречи Владислав Безбородов наказал Грулева желтой карточкой.

Ранее ЦСКА обыграл «Динамо» в матче РПЛ.