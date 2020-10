Бой Нурмагомедова и Гэтжи пройдет без зрителей

Бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи пройдет без зрителей, сообщает в Twitter инсайдер ESPN Бретт Окамото. По словам Окамото, изначальный план, который должен был позволить продать ограниченное количество билетов, не был утвержден в срок.

На турнире будут присутствовать приглашенные гости.

Напомним, что 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 254. Главным событием турнира будет бой Нурмагомедова с Гэтжи.

Ранее два российских бойца MMA поддержали обезглавившего учителя во Франции чеченца.

Update on UFC 254: No fans, unfortunately. A plan that would have allowed additional fans in the building and put tickets on sale was not approved in time. There will be a small handful of invitees, but atmosphere will essentially be the same as every other event, I'm told.